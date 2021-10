Vlahovic non lascia Ristic. E il procuratore ha già in mano una super offerta

La situazione intorno al serbo

La possibilità che il serbo interrompa i rapporti con «International Sport Office» di Ristic e Grcic è davvero molto bassa. Contatti quotidiani tra giocatori e agenti, anche ieri ce n'è stato uno che non ha aggiunto molto: i procuratori hanno già in mano una super offerta (Manchester City, con l’Atletico Madrid in seconda linea) con una base di ingaggio che parte da 6 milioni netti all’anno per il calciatore. Per chi assiste Vlahovic la commissione è a due cifre, contro i 3 milioni offerti dai viola.