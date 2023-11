Nzola e Jovic andamento comune, doppia delusione. Entrambi devono recuperare

La Gazzetta Dello Sport traccia un piccolo bilancio alla decima giornata. Infatti il quotidiano ha stilato una lista delle delusioni nelle varie squadre. Nella lista ci sono due nomi legati ai destini della Fiorentina. Il primo è quello di M'Bala Nzola, l'attaccante angolano ha segnato un solo gol in 607 minuti. Voluto da Italiano ma che ancora fatica a trovare la sua condizione. Mentre il secondo è quello del fresco ex Luka Jovic. 168 minuti per lui, nessun acuto, e una forma fisica da trovare. Il passato e il presente della Fiorentina, ma per loro c'è ancora tempo a disposizione