Nuove energie sugli esterni. Sottil e Brekalo le armi in più per Italiano

Nelle convocazioni della Fiorentina per la sfida contro l'Empoli, in programma oggi alle 15 al Franchi, Vincenzo Italiano ha inserito anche Riccardo Sottil, di ritorno dall'infortunio dopo 5 mesi. L'esterno viola, che ovviamente non potrà essere al 100%, sarà un'arma ulteriore a disposizione dei viola per questo finale di stagione.