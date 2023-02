Baiano: “Jovic e Cabral per ora incidono solo in coppa. L’Empoli un gran gruppo”

"Cabral e Jovic hanno segnato in Conference. Ma una rondine non fa primavera. Un conto è avere una punta da un gol a partita. Un altro è averne uno che segna ogni 7. In Conference la squadra sta facendo bene, ma bisogna pure vedere il livello degli avversari incontrati." Su Jovic e Cabral Baiano tiene a sottolineare come i 2 abbiano inciso quasi esclusivamente in coppa e non in Serie A.