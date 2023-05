Nuova maglia Fiorentina. Tutti i dettagli della Kappa sulla realizzazione

"Firenze, 26 maggio 2023 – Fiorentina e Kappa® presentano oggi la nuova Kappa® Kombat™ Pro 2024, versione Home, con un design ispirato al Giglio, simbolo per eccellenza della città di Firenze e del Club viola sin dalla sua nascita. Il fiore sarà protagonista e leit motive della collezione Kappa della stagione 2023/24: purezza, vitalità e bellezza si intrecciano a raccontare l’elemento più rappresentativo del Club, in tutto il suo potere evocativo. Il nuovo kit home sarà indossato per la prima volta dai calciatori viola domani, in occasione dell’ultima gara della stagione in programma allo Stadio Artemio Franchi.