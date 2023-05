Non solo Nzola: Burdisso in missione per un difensore di proprietà del Chelsea

Non solo Nzola tra gli obbiettivi viola. Nicolas Burdisso, che per Spezia-Milan si trovava al Picco, è in missione per un doppio obiettivo. Italiano si aspetta un colpo in attacco, con Jovic sempre in dubbio, il dirigente della Fiorentina sta seguendo M'Bala Nzola, fresco di rinnovo con lo Spezia, ma sicuramente oggetto di desiderio del mercato estivo viola. Spunta sul taccuino viola un altro nome. Si tratta di Ethan Ampadu (la scheda), difensore classe 2000 in forza allo Spezia, ma di proprietà del Chelsea. Sicuramente il colloquio tra Burdisso e il ds del club ligure Melissano non è passato inosservato, aspettando aggiornamenti sul fronte, la Fiorentina si sta muovendo per rinforzare la propria rosa per la prossima stagione.