FOTO VN – Burdisso al Picco per Spezia-Milan, colloquio col ds Melissano

Nicolas Burdisso si trova a La Spezia per vedere da vicino la sfida dei liguri contro il Milan. Come si può vedere dalla foto targata Violanews, il direttore dell'area tecnica gigliata nell'intervallo della sfida è andato a salutare Melissano (direttore sportivo bianconero che ha lavorato a Firenze), con cui si è intrattenuto qualche minuto a colloquio. Da capire il motivo della presenza dell'uomo mercato viola, forse per osservare da vicino alcuni profili dello Spezia accostati in più riprese alla Fiorentina come Reca e soprattutto Nzola?