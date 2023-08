Non solo Kayode, esulta anche Distefano: “Gioia immensa per il mio primo gol”

"Una gioia incredibile trovare il primo gol, ma il sentimento è dimezzato visto la sconfitta. Mi trovo benissimo qui e come promesso, suderò sempre per la maglia e darò il meglio di me"

Mentre Kayode giganteggia in prima squadra,Distefano si afferma nella Ternana. Ceduto in prestito in questa sessione di mercato, l'esterno viola ha trovato il gol nella sconfitta per 2 reti a 1 contro la Sampdoria di Pirlo. In conferenza stampa, Distefano ha mostrato tutta la sua gioia per la sua prima rete: