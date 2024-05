Non solo il Franchi. La Fiorentina apre anche il Viola Park per la finale

Arrivano aggiornamenti per quello che riguarda la finalissima del 29 maggio e per tutti coloro che non andranno ad Atene ad assistere al match. Oltre ai maxi schermi al Franchi, infatti, il club ha deciso di aprire anche le porte del Viola Park per poter vedere la partita in compagnia dei tifosi. Tutte le informazioni verranno diffuse nella giornata di domani.