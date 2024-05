La città è tutta viola: pronti i maxi schermi per la finale di Atene

In occasione della finale di Conference League la Fiorentina predisporrà vari maxi schermi come accaduto l'anno scorso

La Fiorentina apre le porte ai tifosi in occasione della finale di Conference, idealmente. Il club metterà a disposizione dei tifosi viola maxi schermi per assistere alla finale contro l'Olympiakos in Conference League direttamente al Viola Park, per coloro che rimarranno in città. La società renderà note le modalità nei prossimi giorni, con la vendita dei tagliandi che partirà ufficialmente domani: 8.000 quelli messi a disposizione per i sostenitori italiani.