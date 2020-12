Nocerino: “Prandelli una scelta romantica, ma Iachini è stato sottovalutato”

Antonio Nocerino, in un’intervista concessa a Tmw, si è soffermato in un passaggio anche sulla Fiorentina. L’ex calciatore di Torino e Milan, ha detto la sua sul cambio in panchina tra Iachini e Prandelli.

Il ritorno di Prandelli? Una scelta romantica. E’ stato lì tanti anni, è benvoluto dalla piazza ed è tifoso della squadra. Allo stesso tempo, mi dispiace tantissimo per Iachini, che secondo me è un grande allenatore molto sottovalutato, che sa come condurre la nave in porto. Il calcio però non ti aspetta, e spero che Prandelli riesca a fare bene.