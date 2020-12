L’ex viola Monelli: “Vlahovic deve sentire fiducia, bene che Prandelli punti su di lui”

Paolo Monelli, ex attaccante della Fiorentina negli anni ’80, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Sportiva:

Prandelli sta puntando tutto su Vlahovic e fa bene, un attaccante ha bisogno di sentire la fiducia per un tot di partite consecutive. Il cambio in panchina? Quando non arrivano i risultati il primo a pagare è l’allenatore, era inevitabile cambiare. Sicuramente le prospettive che c’erano ad inizio campionato per la Fiorentina vanno messe da parte, il calendario è difficile e spero che possano fare qualche punto.