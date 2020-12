Ariatti: “La Fiorentina deve essere operaia, in questo campionato può succedere tutto”

Luca Ariatti, doppio ex di Atalanta e Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio:

L’Atalanta tornerà a mettere la testa sul campionato quindi farà di nuovo risultati importanti. La Fiorentina? La zona retrocessione è preoccupante, può succedere di tutto in questa stagione indecifrabile. La squadra deve mettersi al più presto al riparo. Nella rosa ci sono giocatori forti e pure alternative. Gli acquisti dello scorso gennaio non stanno rendendo anche se allora venivano considerati buoni. Subentrano vari fattori, ad esempio quello atletico legato alla preparazione che quest’anno non c’è stata. Prandelli ha già dato la sua scossa, per fortuna è stata evitata la sconfitta col Genoa ma il calendario è in salita. La Fiorentina deve giocare da squadra operaia, una vittoria darebbe sicuramente slancio.