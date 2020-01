No Dalbert, sì party: casting fascia mancina, tocca a Venuti?

Solo un lontano ricordo. Quello che si augurano di vivere i tifosi viola affrontando il Genoa nel prossimo turno di campionato. Una doppia ricorrenza – non proprio gloriosa – accompagna il match con il Grifone, visto che il Genoa era stato l’ultimo avversario affrontato nel burrascoso finale dello scorso campionato con tanto di scialbo 0-0, precursore di quella sconfitta che nel girone di andata di questa stagione doveva invece rappresentare una trasferta sicura nell’intricato calendario di inizio anno.

Quella che arriva all’appuntamento con la squadra di Nicola, però, adesso è un’altra Fiorentina: dall’avvento di Iachini i viola hanno messo insieme due vittorie e un pari in campionato – con solo un gol subito – conditi dal bel successo sull’Atalanta in Coppa Italia. E così la prima parte del girone di ritorno non appare più insormontabile come all’inizio, tutt’altro. E le parole del tecnico di oggi vanno proprio in questa direzione. Ora più che mai.

E anche l’assenza di Dalbert sabato per squalifica ora non preoccupa più di tanto. Iachini sta provando l’alternativa al brasiliano sulla fascia sinistra (ANCHE NELL’ALLENAMENTO DI OGGI) e le candidature non mancano: il favorito è quel Venuti che ha finalmente l’opportunità di giocarsi le proprie chances in viola, ma restano in lizza anche Terzic – fin qui visto con il contagocce in viola – e il redivivo Maxi Olivera appena rientrato a Firenze e già convocato per la gara con il Napoli. Con la speranza che la cura dell’allenatore con il cappellino sia benefica anche per loro.