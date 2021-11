Nicoletti: “ACF lavori sulla credibilità. Vlahovic? Andrà dove vuole lui”

Sul rinnovo di Vlahovic: "Si cade dal pero, perché se il procuratore in estate ti porta l'offerta di 60 milioni di euro..."

Costantino Nicoletti , agente e intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. A seguire un sunto delle sue dichiarazioni: "La Fiorentina sta rispettando il suo percorso di crescita, ma si tratta di un percorso che poteva essere accelerato. Commisso molto facoltoso ed ha fatto qualche errore come Amrabat, che è stato strapagato, ma non si è mai risparmiato a livello economico. E sarà così anche a gennaio. La Fiorentina deve lavorare sulla credibilità perché non è giusto strapagare giocatori come ad esempio Kouamé".

Nicoletti prosegue: "Al Sassuolo abbiamo sistemato il bilancio in questi anni... Non facciamoci prendere per il bavero perché abbiamo un proprietario che rappresenta una super potenza economica. La credibilità sportiva si raggiunge con i risultati ed i piazzamenti, in questo modo calciatori come Nico Gonzalez possono rimanere. Vlahovic? Decidono i giocatori, se lui vuole un determinato palcoscenico lo avrà. Sul rinnovo si cade dal pero, perché se il procuratore in estate ti porta l'offerta di 60 milioni di euro dell'Atletico Madrid significa che non c'è intenzione di prolungare il contratto".