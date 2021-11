Vlahovic, c’è anche il Borussia Dortmund: contatto tra il club e gli agenti

Confermato l'interesse dei gialloneri per l'attaccante serbo. La novità è che la società avrebbe già parlato con i procuratori

Arrivano novità dalla Germania sui movimenti attorno a Dusan Vlahovic . A fornirle, su Twitter, è Patrick Berger , giornalista di Sport1 (emittente che in molti si ricorderanno per l'affare Mario Gomez).

Berger, oltre a confermare il già noto interesse del Borussia Dortmund per l'attaccante serbo, individuato come uno dei profili migliori per la sostituzione di Haaland, fa sapere che ci sarebbe già stato un contatto tra i dirigenti gialloneri e gli agenti di Vlahovic.