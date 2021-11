CorFio: Vlahovic, l’ipotesi dell’asta internazionale si fa sempre più realistica

I numeri del serbo sono impressionanti: 15 gol in 19 partite...

Nel dubbio Dusan Vlahovic continua a segnare. Sono ancora tanti i punti interrogativi sul futuro dell’attaccante serbo ma la vicenda di mercato che coinvolge i top club d’Europa non gli ha fatto dimenticare come si fanno i gol. Anche nell’amichevole giocata giovedì contro il Qatar Vlahovic ha scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori.Per il centravanti si tratta del quindicesimo gol in 19 partite, una media impressionante che non conosce distinzioni tra la maglia della Fiorentina e quella della selezione del suo paese. Questa l’analisi che troviamo sul Corriere Fiorentino, oggi in edicola.