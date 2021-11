M. Lippi: “Vlahovic? Molto bravo ma non solo. Ha dimostrato di avere le palle”

L'ex commissario tecnico della Nazionale: "Gestire una situazione nella quale si è trovato per dichiarazioni altrui non è semplice"

Tra le domande poste oggi a Marcello Lippi nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb, c'è anche quella sul valore di Dusan Vlahovic. Questa la risposta dell'ex c.t. della Nazionale: "Penso che sia molto bravo e abbia due palle non indifferenti. Gestire una situazione nella quale si è trovato per dichiarazioni altrui non è semplice".