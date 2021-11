Zauri: “Vlahovic deve molto alla Fiorentina. Speravo ci fosse più riconoscenza”

Luciano Zauri, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola e del futuro di Dusan Vlahovic

Sulla partita contro il Milan: "In primis dobbiamo capire se i giocatori infortunati possono rientrare. Sennò possiamo pensare a Venuti come centrale. Con il Milan è importante difendere bene, ma sappiamo che i viola da dietro impostano molto, quindi si può pensare anche ad una soluzione più azzardata. Italiano conosce bene i suoi giocatori, Venuti non l'ho mai visto da centrale e con il Milan è il momento peggiore per avere una situazione del genere".