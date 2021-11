Fiorentina, adesso i fari sono puntati su Borja Mayoral e Alvarez

La Fiorentina è a caccia del sostituto di Vlahovic. Sempre più concreti si fanno i nomi di Alvarez e di Borja Mayoral

La Fiorentina di Vincenzo Italiano fino ad ora sta svolgendo un ottimo campionato. Nessuno poteva pensare un inizio del genere, viste le avversarie che sono state affrontate in queste prime 12 giornate. Nonostante il buon inizio però, sembra mancare la concretezza sotto porta. Infatti, per i viola sono appena sedici i gol realizzati. Vlahovic sta sicuramente rispettando le aspettative, avendo messo a segno ben 8 reti, però lui solo non basta.