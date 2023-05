Nico Gonzalez: “Gol dedicato al tifoso. Lasciato tutto in campo”

Intervenuto a Dazn nel postpartita di Basilea-Fiorentina, Nico Gonzalez ha parlato così: "E' stata una serata bella per me, ora siamo in finale e credo che sarà una bella partita. Non abbiamo mai mollato, in ogni palla abbiamo lasciato la vita e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e unita. Mandiamo un abbraccio grande al tifoso, il gol è per lui e per la sua famiglia: gli siamo vicini e gli dedichiamo la vittoria".