Malore tifoso viola, Sky rassicura sulle condizioni: “Sta bene”

Il tifoso della Fiorentina che ha avuto un malore nel corso del secondo tempo supplementare non è in pericolo di vita

Nel post partita di Basilea-Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport Massimo Marianella ha rassicurato sulle condizioni del tifoso viola che ha avuto un malore nel finale del St. Jakob-Park. La gara è stata interrotta per 10 minuti e lo spavento è stato tanto, ma per fortuna - secondo quanto appreso dall'emittente satellitare - le sue condizioni non sono gravi.