Niccolò Galli, il ricordo della Sindaca Funaro: “Rappresentava la passione”

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, non solo nella sua famiglia, babbo Giovanni, mamma Anna e le sorelle Carolina e Camilla, ma in tutti coloro che credono nella forza della vita, nell’impegno e nella gioia di condividere uno sport come strumento di crescita.

A 25 anni da quel giorno ricordiamo Niccolò con profonda gratitudine: per ciò che ha rappresentato, per le emozioni che ha dato e per il modo in cui il suo ricordo ha unito tante persone, trasformando il dolore in memoria attiva, anche grazie al lavoro portato avanti dalla Fondazione che porta il suo nome. Alla famiglia, agli amici, a tutte e a tutti coloro che portano Niccolo’ nel cuore giunga il mio e il nostro abbraccio: la città di Firenze non dimentica.”