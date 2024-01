Ngonge e la scelta del Napoli: “Sono in un grande club con giocatori forti”

Prima di Lazio-Napoli ai microfoni di Dazn ha parlato Cyril Ngonge, a lungo nel mirino della Fiorentina prima dello scatto decisivo di De Laurentiis: "Mazzarri mi ha chiesto di rimanere calmo, di non avere troppe pressioni e di giocare come so. Adesso sono in un grande club, con molta qualità. Giocare qui sarà più facile, ci sono molti giocatori forti" ha detto l'attaccante esterno preso dal Verona.