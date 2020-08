“Nessun contatto tra Commisso e Pessina. Rocco avventato nell’acquisto della Fiorentina”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista di Repubblica Firenze, Giuseppe Calabrese, ha commentato le parole di Rocco Commisso, specialmente lo sfogo contro il soprintendente Andrea Pessina:

Non vedo nessun punto di contatto tra Commisso e Pessina. Qualcuno deve prendere in mano la questione e decidere. Spero che l’emendamento presentato dal Pd venga approvato, non credo, ma lo spero. Prima si fa lo stadio e prima la Fiorentina torna competitiva.

Che mercato mi aspetto? Le premesse non sono positive, visto che deve essere risanato il bilancio. Speravo e spero che la Fiorentina possa lottare per l’Europa, ma non credo possa essere così. Prima dell’acquisto della Fiorentina, Rocco non sapeva che c’erano 40 giocatori in esubero? Non conosceva i problemi per la costruzione del nuovo stadio? Nell’acquistarla mi è sembrato un po’ avventato.