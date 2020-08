Commisso: “Fair Play non ci consente di andare in Europa. Contento di Pradè, Iachini ha meritato la conferma”

In collegamento telefonico da New York, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

Forse siamo fortunati e bravi, un po’ di tutto. I 15 esecutivi in Mediacom hanno 400 anni di esperienza. Abbiamo continuità e persone che sanno cosa devono fare. Quando devo fare un investimento, lo faccio. Nell’ultimo anno abbiamo fatto un investimento di 3 miliardi, spero di ottenere risultati anche con la Fiorentina. Se non era per il nostro cavo televisivo, durante l’emergenza Coronavirus non tutti gli studenti avrebbero potuto seguire le lezioni da casa.

Se conosco il nuovo proprietario della Roma? No, ma quando pensavo al Milan avevamo in comune lo studio legale. Avrei dovuto comprare la Roma nel 2010. Che consiglio do a Friedkin? Di non fare promesse che non può mantenere. Pallotta disse di voler arrivare tra le prime cinque al mondo. Io non faccio promesse che non posso mantenere.

Dedico il 97% del tempo alla Fiorentina, cosa dice mia moglie? Guarda tutte le partite con me. Cerco di capire tutto tramite le telefonate e tramite quello che leggo, per fortuna che leggo bene l’italiano. Leggo e capisco tutto, soprattutto quando ci sono le critiche. Qualcuno ha detto che Rocco deve fare le conferenze con i giornalisti e non con l’addetto stampa della Fiorentina, ma com’è possibile se sono a New York.

Arrivare tra le prime dieci? Pochi presidenti hanno fatto meglio di me al primo anno. Vincere sarebbe bello, ma, ripeto, non faccio promesse che non posso mantenere. Meno male che c’è Mediacom che è andata bene nonostante l’emergenza Coronavirus. Le perdite della Fiorentina sono molto più alte di quelle che pensavamo un anno fa. Ad oggi non possiamo andare in Europa, non posso fare come Juventus o Inter, il Fair Play non ce lo consente, non posso pagare 200 milioni all’anno di ingaggi. La Fiorentina è andata indietro negli ultimi 10 anni. Oggi i giocatori pagati 40 milioni sarebbero costati la metà E’ chiaro, però, che voglio fare il meglio possibile.

Lo stadio di proprietà ci permetterà di aumentare i ricavi. Guardiamo la Juventus e altri club che hanno lo stadio di proprietà. Ci sono club che hanno mediamente 75 milioni di ricavi, la Fiorentina è ferma a 6. Per quanto riguarda il commerciale, si ottengono in media 184 milioni mettendo sulla maglia il nome dello stadio. Lo stadio nuovo non è importante solo per i tifosi. Se non si capisce questa, allora non si capisce nulla del calcio.

Cosa rispondo al soprintendente Pessina? Non ci volevano le sue parole, sono dispiaciuto. Non deve dire che i proprietari delle squadre di calcio o di un’impresa guadagnano troppo. Lui ha esperienza nel suo campo, ma come si permette di parlare dei miei ricavi. Dico una cosa sul centro sportivo, prima del quale avevamo parlato dello stadio su cui ci è stato messo il veto. Prima di comprare i terreni per il centro sportivo, siamo andati da Pessina che ci disse di proseguire. Abbiamo accontentato la Soprintendenza con tutti i lavori del caso, ma poi hanno voluto di più. I tempi si sono allungati per colpa del Covid-19. A luglio mi hanno detto che avremmo posticipato l’incontro. Dopo di che mi hanno detto che i lavoratori potevano iniziare a settembre, ma se Pessina non sarà di parola non realizzerò il centro sportivo. Se sono disposto a rinunciare? Non accetto che qualcuno mi dica che dobbiamo cambiare altre cose. Abbiamo speso molti più soldi del previsto. Tengo al progetto del centro sportivo. Voglio mantenere questa promessa. No al nuovo stadio se rinuncio al centro sportivo? Sì, i tifosi devono capire che questa è una cosa seria. In Italia c’è una specie dittatura di poteri, non è possibile. I funzionari come Pessina devono rispettare la politica. Perché ha dette certe frasi sugli emendamenti?

Gli eventuali soldi persi? Non posso fare altrimenti, Pessina e gli altri funzionai saranno contenti. Potrebbero tornare gli squatter in quei terreni. Chi decide se si può investire o no?

Come mi è parsa la politica? Non c’è credibilità. Il calcio italiano deve diventare più competitivo. Sono venuta a Firenze perché è bella, gli investimenti lo devo essere ugualmente.

Perché l’idea di Campi Bisenzio è considerata di Serie B? Possiamo portare la squadra fuori Firenze, ma non lo farò. Possiamo portare, invece, lo stadio da Campo di Marte a Campi Bisenzio. Sono deluso, spero lascino lavorare gli investitori. Perché la Soprintendenza si deve mettere in mezzo a questioni che riguardano lo stadio? Capisco Palazzo Vecchio o Palazzo Pitti, ma allo stadio si va per vedere le partite di calcio.