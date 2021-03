Nazionali – Ecco i convocati della Fiorentina: il calendario degli impegni

Sono sei i calciatori della Fiorentina convocati dalle proprie nazionali, per gli impegni previsti in questa sosta. Cinque di loro fanno parte della prima squadra, allenata da Cesare Prandelli. Mentre uno di loro milita nella formazione Primavera di Alberto Aquilani. Oltre a questi, ci sono tre calciatori convocati tra i Viola in Prestito per la prima fase degli Europei U21. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono e da quali impegni sono attesi nei prossimi giorni, lontano da Firenze.

CALENDARIO

ITALIA (Qualif. Mondiali 2022)

Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli

N. Irlanda , 25/03 ore 20:45;

, 25/03 ore 20:45; BULGARIA, 28/03 ore 20:45

LITUANIA 31/03 ore 20:45

SERBIA (Qualif. Mondiali 2022)

Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic

Irlanda, 24/03 ore 20:45

Portogallo, 27/03 ore 20:45

AZERBAIGIAN, 30/03 ore 18

MAROCCO (Qualif. Coppa d’Africa)

Sofyan Amrabat

MAURITANIA, 26/03 ore 20:00

Burundi, 30/03 ore 20:00

EUROPEI U21 (Fase a gironi)

ROMANIA – Louis Munteanu

OLANDA, 24/03 ore 21

UNGHERIA, 27/03 ore 18

GERMANIA, 30/03 ore 18

ITALIA – Luca Ranieri e Michele Cerofolini

R. CECA, 24/03 ore 18

SPAGNA, 27/03 ore 21

SLOVENIA, 30/03 ore 21

FRANCIA – Alban Lafont

DANIMARCA, 25/03 ore 21

RUSSIA, 28/03 ore 21

ISLANDA, 31/03 ore 18

