Porte girevoli: Sousa lascia fuori Dragowski, Lafont chiamato in U21

Non è bastata è la buona prestazione di Benevento a Bartlomiej Dragowski per guadagnarsi la convocazione con la Polonia. Il portiere viola, criticato per le ultime prestazioni nonostante la stagione complessivamente si alto livello, era stato inserito dal c.t. Paulo Sousa nella lista dei pre-convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Ungheria (Budapest, 25 marzo 2021, 20:45), Andorra (Varsavia, 28 marzo 2020, 20:45) e Inghilterra (Londra, 31/03/2021, 20:45), tuttavia senza essere confermato. I tre portieri chiamati da Sousa sono Fabiański (West Ham), Skorupski (Bologna) e Szczęsny (Juventus).

Va decisamente meglio al viola in prestito Alban Lafont, convocato con la Francia Under 21 per la fase a gironi degli Europei di categoria. L’attuale estremo difensore del Nantes (titolo temporaneo che scadrà a fine stagione, mentre il suo contratto con la Fiorentina dura fino al 2023), prenderà parte alle sfide dei transalpini contro Danimarca (25/03), Russia (28/03) e Islanda (31/03).