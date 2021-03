Erick Pulgar non convocato dalla Roja. Il giocatore gigliato non figura nella lista dei 24 calciatori scelti dal CT Martin Lasarte per l’amichevole con la Bolivia, in programma venerdì 26 marzo. Pulgar rimarrà dunque a Firenze, a disposizione di Cesare Prandelli, per la sosta delle Nazionali.