Christian Kouame non è stato convocato dalla nazionale maggiore della Costa D’Avorio. Nella lista comunicata dalla federazione africana infatti non figura il nome dell’attaccante viola. Gli ivoriani sono attesi da un doppio impegno contro Niger ed Etiopia e per questi l’allenatore Patrice Beaumelle ha scelto di fare a meno dell’ex Genoa.

