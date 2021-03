Amrabat, rientro col Milan? Intanto arriva la convocazione in nazionale

Dopo l’assenza di Benevento, Sofyan Amrabat potrebbe tornare a disposizione di Prandelli per Fiorentina-Milan di domenica, anche se le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Intanto però il centrocampista ex Verona è stato convocato dal Ct del Marocco Halilhodžic per le due prossime partite di qualificazione alla Coppa d’Africa (contro Mauritiana e Burundi). Insieme a lui anche l’interista Hakimi che però sarà costretto a declinare a causa del focolaio Covid dell’Inter.