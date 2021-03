Rinviata Inter-Sassuolo: nuovi positivi in casa nerazzurra

Sale a 4 il numero di giocatori dell’Inter positivi al coronavirus. Dopo quelle di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, sono infatti emerse le positività del difensore Stefan de Vrij e al centrocampista Matias Vecino. Una situazione che potrebbe essere indice di un focolaio presente all’interno della squadra nerazzurra. Per questo motivo, come riporta gazzetta.it, l’ATS di Milano ha deciso la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.