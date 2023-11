Nassi: “Fiorentina, basta mezzoni! Dopo le finali è mancato il salto di qualità”

"La Fiorentina chiude la stagione 2022/23 con due finali. Che cosa aspettano sportivi e tifosi? Il salto di qualità! Perché avvenga, pochi ritocchi. Diciamo due calciatori con la C maiuscola. Non ha bisogno di altro. È la cosa più difficile, ma il tentativo va fatto. Invece avviene che Italiano pretenda l'acquisto di Nzola, che ha avuto a Spezia, e Burdisso vada a prendere in Argentina Beltran dal River Plate. I viola sono alla ricerca dei gol dalla punta centrale e l'uomo del mister non convince. Ma darla vinta all'altro non è facile. Allora risolviamo il problema. Che poteva non esistere se avessimo tenuto Chiesa e Vlahovic. Siamo ancora sicuri di aver fatto un affare? O non viene da pensare che abbiamo dimenticato la storia e il passato di quella Fiorentina che ha schierato Cervato, Julinho, Hamrin, Batistuta, Passarella, fino ai diciottenni Baggio e Berti? Non è l'ora di dire basta ai mezzoni, di spendere meno nel Viola Park e confezionare quella squadra che tutti aspettano e vogliono fortissimamente?".