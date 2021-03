Nardella: “Viola Park? Giusto andare fino in fondo. Siamo al fianco di Bagno a Ripoli”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è stato intervistato da Radio Bruno. Questo il suo commento riguardo la bollente questione del Viola Park:

Ricorso al Tar? Hanno fatto la proprie scelte, anche la città metropolitana difenderà legalmente la loro posizione. Siamo al fianco dei legali di Bagno a Ripoli. E’ giusto che il Viola Park vada fino in fondo. E’ un’opera importante per il territorio e valorizzerà anche la linea della Tranvia, visto che nei prossimi mesi inizieranno i lavori in quella zona