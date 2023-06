Nardella: “Tutti i capelli viola? Incontro il Papa quindi dubito”

"Il clima è tranquillo qui, sono appena atterrato. Speriamo che non succeda nulla di grave, c'è tanta emozione e nervosismo. Sui maxischermi tutto è bene quel che finisce bene. Hanno lavorato tutti bene, per arrivare a questa conclusione. Ci saranno 30mila persone al Franchi. Ci sono 2 stadi viola praticamente, che si parlano, è bellissimo.

I capelli viola? "Dovrei incontrare il Papa quindi dubito (ride n.d.r). Per me una partita così è molto importante, per tutta la comunità fiorentina. Il calcio aiuta a costruire l'orgoglio. Poi è bello vedere tifosi che vengono da tutta Italia per la Fiorentina. Entro pochi mesi si saprà se l'Italia ospiterà gli Europei del 2032. Quindi Firenze ha delle belle carte da giocarsi. Praga è una città stupenda, spero che il sindaco loro, che conosco sia presente"