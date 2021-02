Nardella sul Franchi: “Sono stanco di aspettare, diventerà un gioiello”

“Io sono stanco di aspettare. Da molti anni aspetto, a questo punto lo stadio lo faccio io, nella mia città, sistemo il Franchi trasformandolo in uno degli stadi più belli del mondo” Lo ha detto Dario Nardella, intervenuto stamattina a Lady Radio pochi giorni dopo l’incontro con Rocco Commisso, concluso con un nulla di fatto. “La proprietà della Fiorentina è libera di fare quello che vuole. Noi come Comune andremo avanti e io non mi fermerò davanti a niente, è nostro compito rimettere a posto lo stadio di proprietà del Comune di Firenze e già a febbraio cominceremo con i lavori. Lo dobbiamo ai tifosi, lo dobbiamo ai cittadini, lo dobbiamo alla storia e all’orgoglio di questa città. Il Franchi può diventare uno stadio gioiello dal punto di vista della funzionalità” ha aggiunto il sindaco di Firenze. Ma oggi è la giornata del nuovo centro sportivo: i dettagli.