Manca sempre meno all’apertura del cantiere adibito per la realizzazione del Viola Park. Domani, infatti, finirà il lungo countdown tanto atteso e inizieranno i primi lavori che porteranno alla nuova casa della Fiorentina. Arriva però un’importante curiosità riguardo l’evento di domani, che causa Covid, potrà essere seguito soltanto da una delegazione della Fiorentina, oltre che agli enti comunali e l’architetto Casamonti. Stando infatti a quanto riportato quest’oggi dal TGR Rai Toscana, domani non ci sarà la posa della prima pietra, ma bensì quella del primo albero. Un modo inusuale quello scelto dalla Fiorentina, che però sta a ricordare come il progetto sarà interamente green con tantissimi alberi che verranno piantati in tutta l’area.

