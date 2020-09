“Nardella si muova sul Franchi. Gara internazionale per progetto restyling”

Il consigliere regionale Paolo Marcheschi (FdI), stamani (venerdì 11 settembre, ndr), ha accompagnato il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida in visita all’aeroporto di Firenze e allo stadio Franchi.

Prima l’incontro con i ‘sorvolati’ di Brozzi e delle Piagge e poi il sopralluogo a Campo di Marte. ”Finalmente siamo in una nuova fase per le infrastrutture fiorentine. La politica nazionale, con l’emendamento ”sbloccastadi”, ha fatto la sua parte adesso tocca al sindaco Nardella fare la propria. La politica nazionale ha fatto ciò che, negli anni, non è riuscito al Comune di Firenze – ha detto Marcheschi – Da Nardella ci aspettiamo che bandisca subito una gara internazionale per un nuovo progetto di restyling del Franchi. Uno nuovo stadio per una grande proprietà e una grande Fiorentina”. Lo scrive l’agenzia di stampa Adnkronos.