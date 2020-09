Nardella: “Al lavoro per nuovo il Franchi”

“Siamo molto contenti che finalmente è norma l’emendamento che riguarda il futuro degli stadi italiani, è una piccola grande rivoluzione del mondo dello sport e del calcio“.

Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando l’approvazione anche alla Camera dell’emendamento cosiddetto ‘sblocca stadi’, che permetterà la ristrutturazione anche degli impianti sportivi storici italiani fino ad oggi vincolati dalle sovraintendenze.

“Noi come Comune di Firenze siamo già a lavoro per avere il nuovo stadio Franchi in un’area, quella di Campo di Marte, che avrà tutte le strutture necessarie a partire dai parcheggi e dalla tramvia. Ora non resta che avere il progetto col piano di fattibilità: noi saremo al fianco della Fiorentina per portare poi il progetto al ministero, che dovrà dare entro 60 giorni, estendibili a 90, il proprio parere“.

Italpress