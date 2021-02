Nardella risponde a Commisso: “Il cantiere del Franchi sarà sotto il controllo del comune. Le gru degli Uffizi…”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto rispondere a Commisso che nei giorni scorsi aveva invitato il primo cittadino a far si che i lavori di ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’ non durino come la permanenza delle gru all’esterno del museo degli Uffizi di Firenze. Ecco le parole di Nardella riprese da Italpress:

Capisco l’impazienza di Commisso verso le gru degli Uffizi, quell’impazienza è anche mia perché il cantiere è di competenza della Soprintendenza. Da anni è lì, i lavori procedono ma anche noi avremmo piacere procedessero più velocemente perché ormai la gru degli Uffizi è diventata quasi parte dello skyline della città. Il cantiere dello stadio Franchi sarà sotto il controllo e la direzione del Comune di Firenze e quindi non rischiamo di vedere le gru del cantiere degli Uffizi per anni. Auguriamoci che il nuovo governo possa accelerare una serie di cantieri tra cui anche quello degli Uffizi, di cui il Comune purtroppo non è competente ma di cui è competente il Ministero

