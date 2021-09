Nardella: “Riqualificazione Franchi? Avere 31 progetti va oltre ogni aspettativa”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così le 31 proposte arrivate sul tavolo del Comune per il nuovo Franchi

Intervenuto a Italpress, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentatol'abbondante adesione per la riqualificazione del Franchi: "Sono rimasto veramente sorpreso, oltre ogni aspettativa: trentuno progetti presentati per un'opera così impegnativa, con dei criteri di partecipazione molto selettivi. Erano richiesti criteri con professionalità molto complesse e ci sono molte specifiche per la presentazione del progetto, sono felice perché evidentemente c'è un interesse sulla riqualificazione del Franchi non solo a livello locale. E non mi stupirei se ci fossero anche illustri candidature internazionali, i nomi non li sappiamo perché la legge prevede l'anonimato.