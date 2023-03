Nardella: “Rapporti con la Fiorentina eccellenti non c’è motivo di preoccuparsi”

Dario Nardella ha parlato del tema stadio, e della possibile destinazione viola per 2 anni. Queste le sue parole anche sui rapporti con la Fiorentina:

"I rapporti con la Fiorentina sono eccellenti, mai stati così buoni. Ci siamo visti molte volte, abbiamo aperto il tavolo tecnico. Prenderemo le decisioni più opportuno per questa fase complessa, ma entusiasmante che ci porterà ad avere uno stadio nuovo. Non ci sono motivi di ansia o preoccupazione, stiamo lavorando bene e con grande spirito di collaborazione. Per l'interesse della città e della squadra"