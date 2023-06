Nardella: “Nuovo Franchi, affidamento lavori entro luglio. Rugby disponibile”

“La riunione di ieri è stata positiva. Stiamo andando avanti spediti per il progetto nuovo Franchi con la previsione di affidare progetto esecutivo e lavori entro luglio e abbiamo già avviato una progettazione di massima per realizzare al Padovani lo stadio temporaneo della Fiorentina. Nei prossimi giorni approfondiremo tutti gli aspetti logistici, tecnici ed economici sia con la Fiorentina che con la società di Rugby Firenze 1931 dalle quali abbiamo avuto una disponibilità concreta a collaborare. Il Padovani è a nostro avviso la migliore soluzione praticabile perché consente alla squadra e ai tifosi non solo di restare a Firenze durante i lavori ma anche a pochi metri dallo stadio Franchi senza lasciare Campo di Marte. Dobbiamo essere veloci ma siamo fiduciosi”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito dell'evoluzione della vicenda legata al nuovo Franchi.