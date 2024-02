Nardella: “Mai opposto a stadio privato. Chiesi di abbattere le curve del Franchi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare della questione stadio nel suo intervento di ieri sera a RTV38, ripartendo anche dal progetto - mai decollato - a Campi Bisenzio. Queste le dichiarazioni più importanti: "Non sono mai stato contrario all’investimento privato, io ho fatto la legge sugli stadi nel 2013 che favorisce gli investimenti privati. Non mi convinceva il fatto che lo stadio si facesse fuori da Firenze perché in quel periodo ricevevo tante richieste da parte dei tifosi e dei cittadini affinché la Fiorentina non uscisse da Firenze. Io non sono mai stato contro l’investimento del privato così come non ho mai compiuto nessun atto per impedire alla Fiorentina di realizzare uno stadio altrove. Certo con il senno di poi nella zona (di Campi Bisenzio) in cui sarebbe dovuto sorgere lo stadio a novembre c’erano due metri d’acqua. Sarebbe stata una tragedia. Con il senno di poi forse quell’area l’avremmo considerata diversamente".

Nardella sul progetto del Franchi

"Verso il presidente Commisso ho sempre avuto grande rispetto e stima. Sono stato al suo fianco in tante occasioni come quando abbiamo chiesto al Ministero della Cultura di abbattere le curve del Franchi perché Commisso si era convinto di rifare il Franchi con l’abbattimento delle curve, io ho firmato una richiesta per chiedere di togliere quel vincolo. Ho partecipato a tante riunioni con il soprintendente Pessina a cui chiedevamo di dare giudizio favorevole al progetto Casamonti per il nuovo Franchi. Quel progetto mi piaceva, ma fu dato un parere negativo. Non ho mai fatto mancare la mia disponibilità al dialogo con la Fiorentina. Ci hanno chiesto di trovare una soluzione per far giocare la Fiorentina al Franchi durante i lavori? Abbiamo lavorato e l'abbiamo trovata. Ci hanno chiesto di trovare uno stadio alternativo con un certo numero di posti? Abbiamo trovato il Padovani. Ci hanno chiesto di aiutare la Fiorentina nelle sue opere? E lo abbiamo fatto, facendo alcuni atti anche per il Viola Park. Non chiudiamo mai le porte perché il nostro compito è fare gli interessi di Firenze aiutando chi vuole fare delle cose buone per la nostra città".