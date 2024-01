Nardella: “La Fiorentina ha cambiato i piani. Era d’accordo su lavori e trasloco”

"La Fiorentina, come tutti lo sapeva. Tant'è che nel 2022 la società ci ha chiesto di rimanere a giocare al Franchi nel 23-24. E di giocare fuori per le stagioni 24-25 e 25-26. Perchè preferiva questo tipo di soluzione, e noi abbiamo detto che il nostro compito era di fare i lavori, fare uno stadio e supportare la Fiorentina. Poi sono cambiate le preferenze, e a quel punto ci siamo organizzati ancora una volta per supportare la società. Abbiamo fatto molti sopralluoghi a Firenze, al Ridolfi, la Caserma dei carabinieri a Castello e visto che è stato detto che si preferiva giocare a Firenze abbiamo convenuto che fosse giusto rimanere vicino al Franchi. E abbiamo inviduato il Padovani, ispirandoci al Bologna e il Cagliari. Abbiamo investito 10 mililoni, a Cagliari e a Bologna hanno investito le società. Ma noi ci teniamo così tanto che abbiamo deciso di investire in prima persona. Certo se avessimo saputo questa cosa nel 2022 ci saremmo mossi prima, i fatti sono questi. La Fiorentina ci aveva espressamente detto di giocare un anno al Franchi e due anni fuori. Il mio rapporto di grande rispetto con la famiglia Commisso è sincero. Ma abbiamo il dovere di parlare in modo netto alla città. Io non lascerò il Franchi abbandonato. Abbiamo passato anni a dire che lo stadio era fatiscente, che doveva essere rimesso, che non si vedeva. Io sono il sindaco, e con l'amministrazione mi sono fatto carico delle responsabilità, e continueremo a farlo."

Sui tifosi: "Con molti tifosi avevamo concordato di confrontarci, perchè credo che il dialogo sia la cosa migliore."

Sull'opzione Empoli: "Mi dispiace per come si sia chiusa la vicenda, ma noi continuiamo a lavorare. Lo ribadisco, non è il sindaco che ha l'ultima parola sul dove si deve giocare. Il mio compito è quello di realizzare un'opera pubblica fondamentale per tutti i cittadini, perchè così come è il Franchi è fatiscente. Per questo ho portato i soldi, non l'ha fatto nessuno in Italia. Io 150 milioni di Euro non li butto, ho il compito di portare infondo il progetto Franchi, ma bisogna fare chiarezza. E giustamente i cittadini non chiariscono, quindi Empoli tramontata. L'ultima parola ce l'ha la Fiorentina. Tra qualche settimana cominciamo i lavori al Padovani"

