Nardella: “Ho parlato con Italiano, è molto ottimista sul futuro della squadra”

Il primo cittadino di Firenze era presente ieri alla festa della Fiorentina: "Clima sereno, ma ci è mancato Commisso"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato anche di Fiorentina a margine dell'inaugurazione del presepe sul sagrato ella Basilica di San Lorenzo. Queste le sue parole raccolte da Italpress: "Mi sono fermato a parlare con Italiano e gli ho detto che per un sindaco il punto di riferimento di una squadra è il mister perché, diciamo, facciamo un lavoro simile, anche se con tutte le differenze del caso. Ho trovato una persona motivata, molto ottimista sul futuro della squadra ed anche con piedi per terra, proprio come deve essere un sindaco".