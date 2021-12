Bucchioni: “Berardi? Le condizioni possono verificarsi. Sabato un solo rischio”

Le considerazioni del noto giornalista in diretta radio

"La Salernitana è la squadra che esprime il calcio peggiore, purtroppo per loro, ma è necessario considerarla e approcciarla al pari delle grandi squadre. Non c'è un'eccezione, se non affronti un avversario con il giusto rispetto ne esci sconfitto. Però sono allibito nel vedere come questa squadra potrebbe essere cancellata di qui a pochi giorni a causa di una gestione scellerata. Mi sento di dire che il campionato così sarebbe falsato. In vista di sabato il primo aspetto su cui lavorare è la testa, perché davvero l'unico rischio è quello di entrare in campo pensando di avere già tre punti in tasca. La differenza di valori è grande. Sono contento per la grande rivincita che si sta prendendo Biraghi. Ribery? In genere i giocatori di questa levatura tecnica piacciono sempre. Nelle passate stagioni a volte ha fatto la differenza, ma nessuno poteva pensare che l'avrebbe fatta sempre. Nemmeno Gattuso lo avrebbe tenuto, chi ha in testa un calcio fatto di meccanismi non ha spazio per uno come il francese attuale. Secondo me la scelta di andare a Salerno è stata sbagliata. Berardi? Può darsi che strada facendo le condizioni si verifichino, ma quel che è certo è che in questo momento è il giocatore italiano più forte che c'è. Lui da una parte e Gonzalez dall'altra? Parliamone..."