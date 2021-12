Ferrero dal carcere: “Picco di pressione ma ora è ok. Avessi voluto scappare…”

L'ex presidente della Sampdoria parla dopo l'arresto e la reclusione

Massimo Ferrero parla dal carcere di San Vittore dove è detenuto per bancarotta. L'ormai ex presidente della Sampdoria ci tiene a far sapere che, riporta il Secolo XIX, "Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express. Sto bene, adesso sto bene, anche se sono in carcere. Ieri mi sono arrabbiato con i finanzieri che non mi hanno concesso di essere trasferito nella mia casa romana per assistere alla perquisizione e mi è uscito un fiotto di sangue dal naso, ho avuto un picco di pressione".