Nardella: “Discussioni sul nuovo Franchi ci fanno molto piacere. Con ACF…”

Il sindaco: "Siamo fiorentini, figuriamoci se non ci sarebbe stata una discussione animatissima un minuto dopo l'annuncio del vincitore"

A seguire vi proponiamo il discorso integrale pronunciato da Dario Nardella durante la conferenza stampa di stamattina sul nuovo Franchi: "Questa discussione mi piace. Siamo fiorentini, figuriamoci se non ci sarebbe stata una discussione animatissima un minuto dopo l'annuncio del vincitore. Ci fa molto piacere che la città discuta, proprio per questo vogliamo fare un road show con tutti gli steakholder della città. Ovviamente ci sarà la massima attenzione agli organi istituzionali, con i quali studieremo tutta la documentazione tecnica che ci deve essere consegnata entro 60 giorni dalla giudicazione. Quando avremo il progetto tecnico potremo esaminarlo in maniera formale, fino ad allora saremo a disposizione per tutti gli aspetti formali. Chiedo ai giornalisti di avere un po' di pazienza perché non siamo nelle condizioni di dare risposte specifiche di dettaglio tecnico, ma siamo pronti strada facendo a farlo via via che si implementerà il processo di progettazione.