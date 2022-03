Soprintendente Pessina: “Vorrei capire certe motivazioni. Ma non decidiamo noi”

Torna a parlare il Soprintendente

"Noi faremo una relazione tecnica per il ministero per i beni e le attività culturali. Ma ci sono 60 giorni di tempo. Poi non saremo noi a decidere". Non si sbilancia Andrea Pessina, il Soprintendente di Firenze, sulle domande de La Nazione. "Questo progetto mi sembra che sia fra quelli presentati quello che non impatta sulla skyline, a differenza di altri molto sviluppati in altezza". Il riferimento è al Palazzo di Giustizia, che non è stato un inserimento felice secondo Pessina. "Difficile giudicare. Vorrei leggere le motivazioni della commissione giudicatrice. E anche le relazioni allegate al progetto. Non capisco se ci siano indicazioni ingegneristiche precise che abbiano suggerito di realizzare una copertura rettangolare anziché seguire il profilo originario dello stadio che lo avrebbe maggiormente caratterizzato, anche nella visione aerea, per com’era. Aspetto di ricevere il materiale".